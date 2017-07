Lyon : des lycéens refusent la bourse au mérite de Laurent Wauquiez

À la veille des résultats du baccalauréat, quatre futurs diplômés ont publié une lettre condamnant la politique menée par le président du conseil régional.

© tim douet

Un groupe d’élèves du lycée Saint-Exupéry, situé dans le quatrième arrondissement de Lyon, a diffusé une lettre ouverte adressée à Laurent Wauquiez mardi 4 juillet. En cause : une mesure mise en place par le conseil de la région depuis la rentrée 2016. Ces quatre élèves se sont élevés dans le texte contre l’attribution à tous les titulaires d’un baccalauréat mention "très bien" - mention qu’ils ont obtenue -, d’une bourse de 500 euros, sans condition de revenus. Ils dénoncent "le caractère injuste" de cette allocation, et "condamnent les coupes parallèlement effectuées dans les subventions aux associations par Laurent Wauquiez", depuis son accession à la présidence du conseil régional en janvier 2016. Une mesure "qui coûte trois millions d’euros à la région chaque année", financée au détriment d’autres expliquent-ils.

Ils lancent un appel à tous les bacheliers qui souhaiteraient s’associer à la démarche, par leur simple soutien ou par le don de la bourse en question. S’ils affirment être étrangers à l’engagement politique et associatif, Emma, une des quatre lycéennes à l’initiative explique qu’il s’agit tout de même "d’un acte citoyen, avec une certaine dimension politique, car directement lié au travail de Laurent Wauquiez". Ils ont déjà reçu le soutien et les remerciements de plusieurs associations et de lycéens qui saluent l’initiative. Avec l'annonce des résultats du bac, certains de leurs camarades seront plus susceptibles de se joindre à la démarche. Contactée, la région n’a pas donné de réponse.