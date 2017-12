École Jean Macé : une pétition pour le maintien de deux emplois aidés

Les parents d'élèves de l'école Jean Macé (8e arrondissement de Lyon) se mobilisent pour les deux secrétaires de leur établissement dont les contrats aidés pourraient être supprimés.

Manifestation devant la Préfecture du Rhône. © Tim Douet

421 signatures au compteur. Les parents d'élèves de l'école lyonnaise Jean Macé ont lancé une pétition afin de préserver les contrats aidés des deux secrétaires des établissements scolaires maternelle et élémentaire. Deux emplois qui existent depuis quatre ans. "Leur suppression entraînera une importante perte de la qualité de vie des enfants et des parents à l'école, dénoncent-ils dans la pétition. En effet, les permanences téléphoniques (absence d'un enfant, modifications de cantine ou d'études, retard d'un parent, etc.) et l'accueil physique ne pourront plus être assurés. Et les entrées et les sorties exceptionnelles (médecin...) ou régulières (orthophonistes, centre médico-psychologique...) ne pourront plus être autorisées."

Un texte envoyé au président de la République Emmanuel Macron et à de nombreuses personnalités politiques nationales et locales*. Les signataires réclament le maintien des deux emplois "par tout type de contrat et/ou de financement" afin "d'éviter une brutale mise au chômage". Et de proposer une rencontre afin de "chercher ensemble des solutions".

* Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, la rectrice de l'académie de Lyon Françoise Moulin Civil, l'inspecteur d'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône Guy Charlot, le préfet du Rhône Stéphane Bouillon, le maire de Lyon Georges Képénékian, le maire du 8e arrondissement de Lyon Christian Coulon, le conseiller du 8e arrondissement de Lyon (délégation éducation et jeunesse) Charles-Franck Levy, le député Jean-Louis Touraine, la députée Anne Brugnera, et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne-Rhône-Alpes Jean-François Bénévise.