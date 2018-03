Affaire Grégory, Clearstream… Une conférence événement à Lyon !

Lyon Capitale invite ses lecteurs à assister à la conférence de Denis Robert qui se tiendra ce mercredi 21 mars, de 19h à 21h à l'école de journalisme ISCPA de Lyon. Le dessinateur Lefred-Thouron sera également présent pour illustrer l'événement.

La conférence, "De l'affaire Grégory à Clearstream, 30 ans de journalisme et de résistance", sera présentée par le journaliste, réalisateur et romancier Denis Robert. De 18h30 à 21h, Lyon Capitale invite ses lecteurs à venir assister à l'événement à l'ISCPA de Lyon, durant lequel Denis Robert reviendra sur les leçons qu'il tire de sa carrière et de son expérience dans l'investigation. Le dessinateur Lefred-Thouron sera également présent pour illustrer la conférence. Sur place, la librairie Virevolte proposera à la vente les récents ouvrages des deux invités. Avant le début de la conférence, Denis Robert sera à la FNAC de Bellecour entre 17h30 et 18h30 pour dédicacer son livre "J'ai tué le ils du chef : Affaire Grégory le roman de la Vologne 1984-2018 (Hugo et Compagnie) tandis que Lefred-Thouron dédicacera ses ouvrages à la librairie Expérience à Bellecour, entre 18h30 et 19h30.

Entrée gratuite sur réservation, nombre de places limité. Inscrivez vous à l'adresse suivante : invitations@lyoncapitale.fr