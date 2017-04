Le Potager des Halles change de propriétaire

Tremblement dans le milieu des casseroles lyonnaises : l'hyper restaurant-bistrot du quartier de la Martinière a fermé. Du moins dans sa version originelle. Un couple de Parisiens a reprise la (bonne) affaire.

©Tim Douet

C'était un shoot à bonne humeur, un resto-bistrot qui dépotait. Après onze ans de bons et d'aloyau services, l'équipe du Potager des Halles mets les voiles.

Mai et Franck Delhoum ont vendu leur potager qu'on aimait tant. Depuis jeudi 26 avril, le restaurant a été repris par un couple de restaurateurs venus de Paname.

Exit donc le tandem d'Aubagne qui "souhaite change d'air", passant de La Martinière à Gerland pour un nouveau projet qui verra le jour à la rentrée, toujours dans l'idée du Bistrot du Potager, (l'annexe follement excitante du potager).

Lyon Capitale en avait fait une cantine, le distinguant plusieurs années d'affilée parmi ses coups de coeur.

Ni trop bobo, ni trop hipster et pas du tout PMU-Rapido.

C'était l’un des temples des apéros et des déjeuners entre amis. Il n’y avait que des fidèles dans ce bistrot. On se sentait comme chez soi, avec un petit vin de producteur en main et les fameux couteaux gratinés au beurre d’escargot à portée de bouche. On aimait le service à la coule, la bande-son sympa, les produits frais locaux, la bonne mine du patron et l’ambiance très bistrot. Ni trop bobo, ni trop hipster et pas du tout PMU-Rapido.

Depuis plusieurs années, Florian Rémont dit "Le Basque" avait reprise les cuisines avec un sacré coup de patte. Lui, comme toute l'équipe d'ailleurs, embarque pour Gerland.

On vous tient au courant...

Voici ce qu'on écrivait en décembre 2008 (Lyon Capitale n°673)

©Tim Douet

"Ancien chef de Paul Bocuse, Franck Delhoum cartonne dans son restaurant face à la Fresques des Lyonnais. le roi de cet attachant potager, sorte de Charly (version marmiton) à l'accent chantant d'Aubagne et ses drôles de dames, fait des déjeunes d'authentiques galipettes au pays de Pagnol et de Guignol. Quelques jolies influences ensoleillées pimentent les assiettes, simples, goûteuses et parfois très inspirées. Tables sans nappes, serviettes en tissu blanc et service décontract' (mais pro) : de la bistronomie tout ce qu'il y a de plus séduisant. Comme le choix des vins, certes classiques mais en tout point seyant."