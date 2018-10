Rhône : le chômage augmente de 1,1 % au 3e trimestre de 2018

Comme lors du 2e trimestre, le Rhône a vu son nombre de chômeurs augmenter au 3e trimestre 2018. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chômage a aussi augmenté de 1,1 % et de 0,5 % au niveau national.

Comme lors du deuxième trimestre 2018, le chômage a augmenté au troisième trimestre (1,1, %) en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette hausse touche une grande partie des départements de la région à l'exception du Cantal (-0,7 %), de la Haute-Loire (-1,4 %) du Puy-de-Dôme (-0,7 %) et de la Savoie (-0,2 %). Dans le Rhône le chômage a augmenté de 1,8 %. C'est dans l'Ain (+2,8 %) et dans en Ardèche (+2,2 %) que le nombre de demandeurs d'emploi a le plus augmenté lors du 3e trimestre de 2018. Sur un an, le chômage a reculé de 1 % dans la région, soit 6530 demandeurs d'emploi en moins. Durant cette année, la Drôme (+0,3 %), l’Ardèche (+0,3 %) et le Rhône (+0,1 %) ont vu leur taux de chômage augmenter. Au niveau national, le chômage a aussi augmenté au 3e trimestre de 0,5 %. Avec -1,2 % sur un an, la diminution du nombre de demandeurs d'emploi au niveau national est plus élevée que dans le Rhône de -1 %.