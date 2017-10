Initiation gratuite au rugby cet après-midi place des Terreaux

Reçue à l’hôtel de ville en fin de matinée, la délégation France 2023 poursuit sa tournée des villes hôtes de la coupe du monde de rugby, et en profite pour offrir aux Lyonnais des animations autour du ballon ovale.

© LNR Paul Bonnefond, auteur d'un essai pour le Lou

La délégation de France 2023 poursuit sa tournée des villes hôte retenues pour la coupe du monde 2023, et pose ses crampons ce vendredi à Lyon. Le président de la FFR Bernard Laporte et Claude Atcher le directeur de la candidature, accompagnés des ambassadeurs de l'événement sportif, seront reçus en toute fin de matinée à l’hôtel de ville. Cet après-midi, des animations gratuites axées autour du ballon ovale sont prévues place des Terreaux. Au programme sont prévus des ateliers d’initiation et des tournois de rugby à 5.

Pour la dixième édition de cette compétition de rugby à XV, outre le Parc OL, les huit autres stades sélectionnés sont Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne), le stade Pierre-Mauroy (Lille), La Beaujoire (Nantes), le Matmut Stadium (Bordeaux), le Stadium (Toulouse), le Vélodrome (Marseille), l’Allianz-Riviera (Nice) et enfin le Stade de France à Saint-Denis. La France est toujours en compétition avec l'Irlande et l'Afrique du Sud pour recevoir la compétition. La décision définitive sera donnée courant novembre.