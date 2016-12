Winter Game: 20 000 spectateurs attendus à la "patinoire" du Parc OL

C'est un véritable derby rhônalpins qui se joue ce soir entre Lyon et Grenoble.

©Lyon Hockey Club Les Lions du LHC lors d'un précédent match face à Grenoble

Depuis une semaine, le Parc OL se transforme en patinoire géante pour accueillir cet événement : un match dont le résultat pourrait bien faire basculer le classement de la Ligue Magnus. Premier au classement, les Lions devront faire en sorte de conserver leur place face au Brûleurs de Loups de Grenoble, actuellement à la troisième place et invaincus depuis 15 matchs. Les Lyonnais devront se confronter sans relâche à la défense grenobloise devant plus de 20 000 spectateurs. "On ne se rend pas encore trop compte de l’événement que cela va être, mais on a vraiment hâte de jouer ce match. C’est un événement exceptionnel et nous avons vraiment de la chance d’y participer en tant que joueurs. Grenoble, nous les avons déjà joués deux fois et perdu à chaque fois en prolongation donc nous aurons à cœur de faire un meilleur résultat, surtout devant nos familles et amis" a déclaré Jules Breton, ancien Brûleurs de Loups désormais chez les Lions. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au Parc OL dès 18h15, le match est diffusé sur la chaîne L’Équipe et sur FanSeat dès 19 heures.