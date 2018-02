Ligue 1 : les salaires des joueurs de l'OL dévoilés

Mariano Diaz et Memphis Depay sont les joueurs les mieux payés de l'OL avec des salaires bruts de 350 000 euros mensuels selon le journal L'Équipe.

Mariano Diaz

Le journal L'Équipe a dévoilé ce mardi le classement des salaires de joueurs de Ligue 1. Un classement évidemment dominé par le PSG et sa star Neymar aux émoluments qui atteignent 3,067 millions d'euros par mois. Du côté Lyonnais, les joueurs les mieux payés sont Mariano Diaz et Memphis Depay avec un salaire brut mensuel de 350 000 euros. Les deux attaquants lyonnais se classent au 18e rang de la ligue 1. Suivent derrière : Nabil Fekir et Bertrand Traore en 24e place avec un salaire brut de 300 000 euros. Plus embêtant pour les finances du club , Mapou Yanga-Mbiwa a lui aussi un salaire de 300 000 euros même s'il ne semble plus faire partie des plans de Bruno Genesio. Le salaire moyen des joueurs de l'OL est de 130 000 euros.

Interviewé par le quotidien sportif, Jean-Michel Aulas a analysé la politique salariale de l'Olympique lyonnais. "On essaie d'avoir une cohérence entre des salaires à 350 000 euros pour des internationaux étrangers venus de grands clubs et d'autres qui émergent", a déclaré le président de l’OL.

Côté entraîneurs, Bruno Genesio a la 9e rémunération de Ligue 1 avec un salaire de 100 000 euros. Le classement est dominé par Unai Emery (PSG) et ses 450 000 euros, Leonardo Jardim (Monaco) et ses 350 000 euros et Claudio Ranieri (Nantes) avec 340 000 euros.