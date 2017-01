Football - Ligue 1 (21e journée) : Lyon domine nettement l'OM

Au terme d'une prestation aboutie, les joueurs de Bruno Genesio se sont imposés au Parc-OL sur le score de 3 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille. En grande forme, Alexandre Lacazette a signé un doublé, tandis que Mathieu Valbuena avait ouvert le score avant la mi-temps.

Ce Lyon a de l'allure ! Un appétit d'ogre, également. Au menu hier soir, une équipe marseillaise en plein chantier, et qui devrait compter sur le renfort de l'international français Dimitri Payet dans les prochaines heures. Dès les premières minutes du match, le ton est donné, les deux équipes se livrent et l'OL bloque subtilement les différentes montées marseillaises, l'association Mapou Yanga-Mbiwa - Emmanuel Mammana a d'ailleurs été très efficace tout au long de la soirée. Offensivement, les joueurs de Rudi Garcia sont étouffés, et le bloc subit de plus en plus le pressing lyonnais, Alexandre Lacazette et Nabil Fekir tentent de nombreuses combinaisons, sans succès dans un premier temps. À la 43e minute, Mathieu Valbuena arrive à se défaire de Sakai avant d'ajuster une frappe enroulée somptueuse dans la lucarne du gardien olympien Yohann Pelé. Un but libérateur que les coéquipiers de Maxime Gonalons dédieront à Gueida Fofana, le milieu lyonnais, blessé depuis deux ans à la cheville a été contraint de mettre un terme à sa carrière, et ce à seulement 25 ans. Le groupe lyonnais se réunit et les joueurs brandissent un maillot floqué du nom de l'ancien havrais, Fofana occupait une place importante dans le vestiaire et était aimé de tous au club.

Alexandre Lacazette, jamais rassasié

En seconde période, Lyon poursuit sa nette domination. Sur une passe mal ajustée de Morgan Sanson, fraîchement débarqué de Montpellier, Alexandre Lacazette s'emmène le ballon seul au but et l'envoi au fond des filets d'une frappe imparable. Le geste du buteur, et une conduite de balle parfaite techniquement parlant. Le but du break étant inscrit à l'heure de jeu, on imagine la rentrée du néerlandais Memphis Depay imminente, d'autant que l'ancien mancunien s'échauffe depuis plusieurs minutes, chaleureusement encouragé par le public lyonnais. Le match prend finalement un autre scénario, sur un coup-franc lointain en faveur de l'OM, la défense rhodanienne ne parvient pas à dégager le ballon de sa surface, et Doria en profite pour réduire le score. Mais Alexandre Lacazette ne l'entend pas de cette manière. Malicieux, il chipe le cuir dans les pieds de Rolando à la suite d'une mauvaise transmission, le géant portugais ne rattrape pas son erreur, et l'attaquant formé au club scelle définitivement le sort du match à la 75e minute, d'un plat du pied dans le but vide après avoir éliminé le portier marseillais d'une somptueuse feinte de frappe. Le serial buteur lyonnais a marqué 17 buts en 16 matchs de championnat cette saison, une performance rare à ce niveau. Dans la foulée, Mathieu Valbuena cède sa place sous les ovations méritées du Parc-OL, et Memphis Depay le remplace pour les dernières minutes, l'occasion pour lui de montrer un avant goût de son talent à ses nouveaux supporters. Grâce à cette victoire, Lyon revient à 8 points du podium, avec un match en moins à rejouer à Metz.