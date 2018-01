Qui sera élu meilleur sportif lyonnais de l’année 2017 ?

La numéro 1 du tennis français Caroline Garcia, la star du ballon rond Nabil Fekir ou encore la championne de plongeon Laura Marino : le palmarès des meilleurs sportifs lyonnais de l’année 2017 fait la part belle aux athlètes multi-primés. ©Glyn Kirk / AFP Mélina Robert-Michon aux mondiaux d'athlétisme de Londres

Sur les onze sportifs sélectionnés, trois lyonnais se verront décerner un Lion d’or, d’argent ou de bronze. Les Lions du Sport 2017 récompenseront des athlètes aux talents naissants ou confirmés, et aux performances et disciplines sportives variées.

Pour choisir son sportif favori, rendez-vous dès demain sur le site de la Ville de Lyon où les votes du public seront ouverts jusqu’au 29 janvier à midi. Le partage final des voix comptera aussi sur la présence d’un jury de cinq personnalités du monde du sport, des médias ou de la culture.

Profitant de l’aura des Jeux Olympiques de Rio où les Lyonnais s’étaient distingués, les Lions du Sport 2016 avaient respectivement médaillé de bronze et d’or le champion du monde d’aviron Franck Solforosi et la championne du lancer du disque Mélina Robert-Michon. L’athlète a depuis décroché la troisième place aux championnats du monde à Londres en 2017 et se porte de nouveau candidate aux Lions du Sport cette année.

Deux Lyonnais de 24 ans éclaboussent le palmarès

C’est le rameur Hugo Boucheron qui portera cette année les couleurs du Cercle de l’Aviron de Lyon. Placé plusieurs fois parmi les finalistes lors des Championnats du Monde (en 2015 et en 2017) et lors des Jeux Olympiques 2016 à Rio, le jeune homme s’impose dans le paysage de l’aviron français en deux de couple.

Le Lyon plongeon club prend quant à lui le relais avec Laura Marino, spécialiste du 10 mètres et figure de proue de l’équipe de France féminine de plongeon. La nageuse et son partenaire Matthieu Rosset, déjà sacrés champions d’Europe en titre, ont remporté le titre de champions du monde de plongeon par équipe à Budapest, en 2017.

L’Olympique Lyonnais joue la carte de la mixité

Après un Lion d’argent remporté par l’équipe féminine l’an dernier, l’OL double ses chances cette année avec les deux stars du club Sarah Bouhaddi et Nabil Fekir.

Sacrée meilleure gardienne du monde deux années de suite par la Fédération Internationale de l’Histoire du Football et des Statistiques, Sarah Bouhaddi a remporté 8 championnats, 6 Coupe de France et 4 Ligue des Champions avec le club lyonnais. Elle a également joué 126 matchs en sélection avec l’Équipe de France.

Le capitaine et attaquant Nabil Fekir a quant à lui totalisé 14 buts toutes compétitions confondues sur la saison 2016-2017 et 4 buts en Ligue Europa. Il occupe la troisième position des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette année, en compagnie de son camarade de club Mariano Diaz.

Les sports de raquette s’offrent deux nominations

La numéro 1 du tennis français Caroline Garcia tentera également de remporter un Lion cette année. Après avoir empoché deux titres de la Women’s Tennis Association à Pékin et Wuhan, la tenniswoman s’est classée en ¼ de finale à Roland-Garros et en ½ finale aux Masters de Singapour, et s’est hissée dans le top 10 mondial.

Sur un plus petit court, le pongiste et numéro 3 mondial Maxime Thomas du Club Sportif Charcot fait partie des nominés les plus titrés en 2017. Il a notamment été sacré champion d’Europe en individuel, vice-champion d’Europe par équipe, vice-champion du monde par équipe, champion de France en simple messieurs et vice-champion de France en double messieurs.

L’ASVEL veut marquer des paniers

Le joueur Charles Kahudi fait également partie des nominés pour les Lions du Sport 2017. Figure essentielle du club pour son titre de champion de France en 2016 et ailier international, l’athlète a souffert d’une grave blessure à la cheville la saison dernière avant de faire un retour remarqué en compétition pour les Playoffs. Il a signé avec l’ASVEL pour quatre saisons supplémentaires. Espérons que la septième défaite d’affilée du club ne lui portera pas préjudice au moment du vote !

La numéro 9 et arrière du Lyon ASVEL féminin Mélanie Plust tient aussi sa place dans le palmarès. Entrée en 2012 dans le club présidé par Tony Parker depuis mars dernier, elle a notamment reçu la médaille d’argent à l’Euro Cadettes en 2005 et s’est vue sacrée championne d’Europe Espoirs en 2009.

Les sports co’ clôturent le palmarès

Meilleur pointeur de la Ligue Magnus en 2016 avec 61 points, Samuel Takac figure parmi les nominés pour les Lions du Sport 2017, sous la bannière du Lyon Hockey Club.

LOU rugby compte également parmi les nominés avec l’icône du monde du ballon ovale Frédéric Michalak. Arrivé l’année dernière au sein du club lyonnais après 436 points marqués en 77 sélections entre 2001 et 2015, il a contribué à son maintien en TOP 14. Il devrait mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison.

La quinzième édition de la cérémonie des Lions du Sport aura lieu à l’Auditorium de Lyon le lundi 5 février 2018 à 20h. Des places sont à gagner pour la soirée sur lyon.fr.