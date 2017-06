Alexandre Vincendet (LR) : ''ce soir tout commence’’

Perdant de ce second tour des élections législatives face à Anissa Khedher (LREM). Alexandre Vincendet candidat LR dans la 7e circonscription fait part de plusieurs irrégularités lors du scrutin.

Alexandre Vincendet ©Océane Fournier

Il ne manquait que 248 voix au candidat LR pour être élu député. Désormais, le candidat de la 7e circonscription souhaite mettre en lumière un certain nombre d’irrégularités : ’’ On va regarder s’il y a nature à poser un recours. (…) Il y a des règles du jeu lors d’un scrutin et les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et visiblement, certains s’en sont un peu affranchis cette semaine.’’ Le maire de Rillieux-la-Pape s’est tout de même félicité du résultat qu’il a réalisé : ''On fait le plus gros score pour un candidat LR de toute la métropole, je fais un score exceptionnel dans ma ville près de 61% des voix c’est un plébiscite pour un maire de transition’’. Alexandre Vincendet, se dit prêt à participer au renouvellement de sa famille politique : ''le combat ne s’arrête pas ce soir, il commence (…) S’il faut que je prenne des responsabilités pour que je puisse aider cette famille à se reconstruire je ne me déroberai pas.’’