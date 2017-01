Un rassemblement antifasciste ce samedi à Lyon

En réaction aux actions violentes de l'extrême droite à Lyon et à l'implantation d'un bar du GUD sur la Presqu’île , un rassemblement est organisé ce samedi par les antifascistes place Raspail, à 15 heures.

Alternative Libertaire au départ de la manifestation contre la tenue du congrès du FN © Alice Patalacci

En novembre, l'attaque de la librairie La Plume noire avait fait grand bruit. Une vingtaine de militants d'extrême droite avait brisé la vitrine de ce local de coordination des groupes anarchistes de Lyon, occasionnant de légères blessures.

Constatant la multiplication de ces “actions brutales”, mais également l'implantation “durable” de l'extrême droite à Lyon, les groupes antifascistes ont appelé à un rassemblement. Ils dénoncent notamment l'ouverture par le GUD (Groupe Union Défense) du bar “Le pavillon noir” sur la Presqu'île qui vient s'ajouter à “la liste des 6 locaux fascistes lyonnais et autres boutiques et salon de tatouage où ils propagent leur discours haineux”.

Un appel à réagir

Les manifestants appellent à “réagir face aux idées fascistes de ces groupuscules d'extrême droite qui propagent un discours raciste, antisémite et islamophobe, LGBT+phobes et mysogine ; défendant une société sexiste et ségrégationniste”. Une manifestation qui s’explique aussi par la décision du Front national de lancer officiellement sa campagne présidentielle, le 4 février à Lyon “Pas un pouce de notre ville ne doit appartenir aux fascistes!”, concluent-ils.