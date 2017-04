Najat Vallaud-Belkacem appelle à voter Macron

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, a appelé à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle.

Najat Vallaud-Belkacem © TD

Dans un communiqué, la ministre de l’Education nationale a appelé à voter pour Emmanuel Macron "sans hésitation et sans état d’âme" pour "faire barrage au Front national". Selon elle, la victoire de l’extrème-droite "serait une catastrophe majeure aux conséquences imprévisibles pour la France, pour la République et pour l’Europe".

"Pas une seule voix ne doit lui [Ndlr : Emmanuel Macron] manquer parmi celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, aux valeurs républicaines, à l’Europe, au sens de la raison, de la modération et du progrès qui font depuis toujours la grandeur de notre nation, et sa place dans le monde", explique-t-elle dans le communiqué.

A l’instar de Benoit Hamon qui avait appelé, dès dimanche soir, à voter Emmanuel Macron pour faire battre Marine Le Pen, la candidate aux élections législatives dans la 6e circonscription du Rhône suit donc le "front républicain", moins partagés par les élus du groupe Les Républicains dans le Rhône.