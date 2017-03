François Fillon en meeting à Lyon le 12 avril

Le candidat de la droite et du centre viendra à la rencontre de ses soutiens lyonnais à Eurexpo.

© Tim Douet François Fillon, à Lyon, en 2013.

Un mois et demi après un week-end des 4 et 5 mars marqué par les meetings de Marine Le Pen, d’Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, Lyon renouera le 12 avril avec l'effervescence de la campagne à l'élection présidentielle. D'abord avec un meeting de François Fillon à Eurexpo. Le candidat de la droite et du centre viendra à la rencontre de ses partisans lyonnais, a annoncé Gérard Larcher, de passage dans la capitale des Gaules ce jeudi. Ensuite parce que la candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, sera également présente dans la métropole.

