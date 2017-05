Qui est Danielle Cazarian, candidate En Marche dans la 13e circo ?

Danielle Cazarian, chef d'entreprise et présidente du Centre national de la mémoire arménienne, a été investie par En Marche dans la 13e circonscription du Rhône.

© Tim Douet Danielle Cazarian

À 52 ans, il s'agit du premier réel engagement politique pour cette chef d'entreprise et présidente du Centre national de la mémoire arménienne. Dans une circonscription où le FN à fait de très gros scores durant les deux tours de l'élection présidentielle, elle déclaré s'être engagé : "pour lutte contre le FN." Très implantée à Décines où elle est investie dans le Centre national de la mémoire arménienne, elle sera notamment opposée au député sortant Philippe Meunier. C'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête dans cette circonscription du Rhône, mais avec un score inférieur à sa moyenne nationale. Arrivés dans un mouchoir de poche (respectivement avec 24,31 et 23,84 % des voix), le mouvement En Marche et le Front national mettent en péril la réélection de Philippe Meunier, député sortant. Une triangulaire serait favorable aux Macronistes.