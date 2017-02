Rhône : à 19 et 15 ans, ils prostituent des jeunes filles en fugue

Un jeune homme de 19 ans et une jeune fille de 15 ans ont été arrêtés mercredi et jeudi pour avoir conduit des jeunes filles en fugue en Suisse pour les livrer à la prostitution.

©Tim Douet

Un Saint-foniard de 19 ans et une Lyonnaise de 15 ans ont été interpellés respectivement le 1er février à 14h10 et le 2 février à 09h00, par le service enquêteur. Ils étaient soupçonnés d'avoir, entre juin et août 2016, conduit des jeunes filles en fugue en Suisse, où ces dernières étaient livrées à la prostitution. La jeune fille, compagne du premier, servait d'intermédiaire avec les jeunes filles.

Les deux jeunes habitants du Rhône ont nié les faits. Ils vont être présentés au parquet ce mercredi pour "proxénétisme aggravé".