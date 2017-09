Lyon : une infirmière escroque 587 500 € à la CPAM

Une infirmière de 50 ans a été arrêtée mercredi pour avoir escroqué 587 500 euros à la CPAM du Rhône entre 2011 et 2016.

Une Lyonnaise de 50 ans a été arrêtée ce mercredi. Entre 2011 et 2016, dans le cadre de son activité d'infirmière, qu'elle exerce à Vaulx-en-Velin, elle aurait établi des factures majorées la nuit, des surfacturations et des facturations fictives. Le préjudice pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône serait de 587 500 euros. Les policiers ont procédé à la saisie de 20 554 euros sur les comptes de la suspecte, qui a nié les faits. Elle va être présentée au parquet ce vendredi pour "escroqueries et aggravées escroqueries".