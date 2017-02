Il agresse son ex-concubine puis l’enlève sous la menace d'une arme

Un Lyonnais de 37 ans a été interpellé le 4 février dernier pour avoir violenté puis enlevé sous la menace d'une arme de poing son ex-concubine.

Un Lyonnais de 37 ans a été interpellé le 4 février dernier à 07h10, allée des Savoies à Vénissieux, par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale. À la suite d'un différend avec son ex-concubine, il venait d'agresser cette dernière et de la menacer avec une arme de poing avant de la faire monter de force dans son véhicule pour la conduire à l'hôtel "B&B" à Vénissieux.

C'est dans l'établissement hôtelier que la police a arrêté le Lyonnais. La jeune femme présentait des traces de coups en déclarant avoir été agressée par des individus un peu plus tôt dans la soirée, mais niait avoir été menacée avec une arme par l’interpellé. Le véhicule du Lyonnais a été perquisitionné et les policiers ont découvert une arme de poing de marque "SIG SAUER" modèle 226, une cartouche étant chambrée, et un chargeur garni à 10 cartouches.

L’intéressé a reconnu les faits, à l'exception de l'enlèvement, et a indiqué avoir trouvé l'arme dans une cave, il y a un mois. Il a été présenté au parquet le 5 février dernier et a été écroué en attente de comparution ce lundi pour "enlèvement sous la menace d'une arme de poing, violences volontaires et détention d'arme de catégorie B".