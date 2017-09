Escroquerie et faux papiers : la police judiciaire de Lyon enquête

Une enquête pour usage de "faux, usage de faux et tentative d'escroquerie" se poursuit à Lyon. Lundi, deux individus étaient interpellés après avoir tenté de régler un achat de 925 euros avec un faux chèque.

© Tim Douet

Deux individus ont été arrêtés par la police dans un magasin à Bron ce lundi. Laissés libres après l'interpellation, ils restent sous le coup d'une enquête menée par la direction interrégionale de la police judiciaire. Dans le magasin, ils ont tenté de régler un achat de 925 euros grâce à un faux chèque en banque. La police remarque également que la plus jeune mise en cause, âgée d'à peine 17 ans, est munie d'une fausse carte d'identité et d'un faux permis de conduire. Ces découvertes ont poussé les enquêteurs à procéder à une perquisition du domicile de l'individu qui l'accompagnait, âgé de 26 ans. Chez lui, la police retrouve un ordinateur crypté, une imprimante laser, une embosseuse, une machine à encoder, ainsi que de nombreuses cartes à puces et cartes magnétiques vierges.