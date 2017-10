Subventions de l’Opéra de Lyon : “une sanction pour le directeur”

La baisse de la subvention de l'Opéra de Lyon envisagée par la Région "vise bien les frais du directeur".

Contrairement à ce qui a été avancé hier, la baisse de la subvention de la Région à l'Opéra de Lyon est bien une sanction envers son directeur Serge Dorny. En réaction à la découverte par Mediacités d’importantes notes de frais engagés par le directeur de l’Opéra de Lyon Serge Dorny, la Région avait décidé de rogner sur la subvention accordée à l'institution lyonnaise. Ce dimanche, la Région confirme qu’il s’agit “d’une sanction qui vise cette pratique dispendieuse”. Les motivations sont claires et affichées : “Au moment où l’argent public se raréfie, il n’y a pas de raison que cela ne s’applique pas à l’Opéra quand la Région s’applique à faire des économies”.

En mai dernier, Mediacités avait dévoilé les pratiques de Serge Dorny concernant ses notes de frais : hôtel 4 ou 5 étoiles, bouteilles de vin, pourboires très généreux etc. Il s’avère qu’après cette révélation, un audit de la gestion de l’Opéra de Lyon a été demandé par la ville et a été mené en juin et juillet dernier. Cet audit a été consulté par les équipes de la Région qui ont ensuite pris la décision de baisser de 10% la dotation de l’Opéra de Lyon. Même si la baisse envisagée de la subvention est confirmée, cette dotation s’élèvera encore à plus de 2,5 millions d’euros par an.