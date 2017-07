Concerts : L’été avance tranquille dans les transats du Transbordeur

Gros week-end de fête nationale au Transbordeur, avec un bal 60s et une soirée Queer, en attendant la visite d’un Petit Fantôme.

© Brice Robert Summer Sessions 2016 au Transbordeur.

C’est l’événement à la coule et les doigts de pied en éventail du Transbordeur. L’été venu, on sort les transats et tout le reste et on se gave de concerts à la fraîche, dans un espace spécialement aménagé sur les flancs de la salle villeurbannaise (et aussi un peu du périph’). Avec une programmation aux petits oignons destinée à en remontrer un peu à tout le monde. C’est quand même autre chose qu’une session parlementaire.

L’affaire est déjà bien entamée, mais le week-end qui approche pourrait être son climax avec le traditionnel bal du 13 juillet, qui verra se produire deux beaux exemples de pop revival sixties – Juniore et Gloria – et le 14 une soirée Intérieur Queer (pour adultes seulement) avec Fils de Vénus, Miley Serious et Charlotte pour des DJ sets.

À suivre, la “Nocturne suspendue” (21 juillet) avec la world minimal disco (on n’invente rien) de Roscius. Et deux soirées rock à ne pas rater : le 20, en partenariat avec le festival “Heart of Glass, Heart of Gold”, la pop de Petit Fantôme (ex-Frànçois & the Atlas Montains, désormais tout entier dévoué à ce projet) et l’électro crémeuse de Sin Tiempo, et le 27, avec Dur & Doux, la venue du quatuor de San Francisco Enablers, précédé par le post-rock post-apocalyptique de L’Effondras. Avant une der des ders aux accents berlinois le 28 (The Very Best of Arm Aber). Ensuite il sera temps d’aller se trouver l’équivalent estival d’une hibernation en se laissant glisser dans les vacances.

Summer Sesssions – Jusqu’au 28 juillet, au Transbordeur.