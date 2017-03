Commémorer pour ne pas oublier le procès hors norme du Boucher de Lyon

Afin que "les victimes ne meurent pas une seconde fois par l'oubli" et que les jeunes générations ne puissent pas ignorer "ce à quoi peut conduire le fanatisme", plusieurs manifestations seront organisées tout au long de l'année 2017 pour entretenir la mémoire du procès hors-norme qui s'est tenu à Lyon 30 ans plus tôt : celui de Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon de la fin de l'année 1942 jusqu'à l'été 1944.

©Tim Douet Présentation des commémorations pour les 30 ans du procès Klaus Barbie

Dans le salon de la préfecture ce mercredi, les différentes manifestations organisées pour commémorer les 30 ans du procès de Klaus Barbie ont été présentées, notamment en présence de nombreux élèves et professeurs des lycées Herriot et Saint-Just. "Ce qui nous rassemble est extrême dans l'horreur, mais aussi dans l'engagement des personnes, que ce soit au service de leur pays ou ensuite pour aller chercher la Justice" a introduit le préfet d'Auvergne Rhône-Alpes, Henri-Michel Comet. "C'est un procès qui a marqué son temps, mais aussi les temps à venir, car il a donné un visage à l'horreur nazi. Ce procès a aussi marqué son temps par les symboles qu'il a porté, avec les premières décisions prises par la Justice de France en la matière" a-t-il poursuivi. En effet, il y a trente ans et pour la première fois, le chef d'accusation de crime contre l'humanité était retenu par la justice française. Au bout de 9 semaines de procès et plus de 6 heures de délibération, Klaus Barbie était reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour arrestation et déportation de centaines de juifs de France et de résistants.

Afin que les jeunes générations puissent notamment retenir une leçon, celle "qu'on peut être un gamin tout à fait ordinaire, normal, et devenir un fanatique" à force d’endoctrinement, le procureur général honoraire de Lyon, Jean-Olivier Viout publie un ouvrage qui sera mis à la disposition des collèges et des lycées du département, ainsi que des institutions et des lieux de mémoire "Klaus Barbie : un enfant du fanatisme". François Moulin Civil, rectrice de l'académie de Lyon et chancelière des universités a indiqué que ce livret pédagogique "constituera un précieux outil pour mener une réflexion sur le fanatisme, sur le fonctionnement de la Justice, mais également dans l'enseignement moral et civique". Dès le mois d'avril et jusqu'au mois de novembre, des cérémonies commémoratives, des tables rondes en présence de grands témoins du procès et des conférences seront organisées pour entretenir le devoir de mémoire et transmettre aux jeunes générations les leçons à retenir d'un procès qui a marqué l'histoire.