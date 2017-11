Guillaume Long en dédicace pour Les enquêtes gastronomiques à Lyon

BD - Ce mercredi 29 novembre, Guillaume Long dédicacera ses Enquêtes gastronomiques à Lyon, à la librairie La BD, 57 grande rue de la Croix-Rousse.

La cerise sur le gâteau ! Guillaume Long dédicacera sa bande dessinée Les enquêtes gastronomiques à Lyon, ce mercredi 29 novembre, à partir de 14h30, à la librairie La BD, 57 grande rue de la Croix-Rousse.

Avec le journaliste de Lyon Capitale, Guillaume Lamy, l'auteur nous livre une balade gourmande et humoristique à la découverte de 24 tables lyonnaises (presque) toutes excellentes. De l'inoubliable Bistrot du Potager, au délicieusement épicé Piment et citronnelle, suivez ces enquêtes gourmandes des deux Guillaume où se mêlent amour de la bonne chère et humour.

Les enquêtes gastronomiques à Lyon, de Guillaume Long et Guillaume Lamy, une BD Lyon Capitale à découvrir dans toutes les bonnes librairies et dans notre boutique en ligne (12 euros).

Librairie La BD, 57 grande rue de la Croix-Rousse, informations et inscription au 04 78 39 45 04.