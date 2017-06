Antique Parc : gagnez le dernier album BD de B-gnet

Les 10 et 11 juin, Lyon se prépare à devenir la capitale du 9e art avec le Lyon BD festival. A cette occasion, Lyon Capitale vous offre la dernière BD de l'auteur lyonnais B-gnet : Antique Parc.

Début 2017, le festival Lyon BD, l'auteur B-gnet et le musée gallo-romain de Lyon s'étaient associés pour livrer une exposition mêlant dessins et histoire romaine : Antique Parc. L'ouvrage tiré de cet événement sera présenté lors du Festival Lyon BD qui se tiendra le 10 et 11 juin (découvrez le programme en cliquant ici). À cette occasion, Lyon Capitale vous offre cet album.

Pour tenter de gagner la dernière BD de B-gnet, répondez à la question suivante :

> À quel concert va assister l'héroïne de la BD du numéro du mois de juin de Lyon Capitale ?

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Envoyez votre réponse à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le 9 juin midi, en indiquant vos nom, prénom et numéro de téléphone.