Samara Danel : "étudier l'intelligence des oiseaux" #MT180

Cette année et pour la cinquième fois consécutive, l'Université de Lyon participe au concours "Ma thèse en 180 secondes". 14 doctorants lyonnais viennent présenter leurs 14 thèses respectives dans le concours. Ils auront 3 minutes, et pas une seconde de plus, pour vulgariser leur travail devant le jury. L'an dernier, c'est le doctorant en génie civil Thibaut Souilliart et son travail sur l'Usure des tubes GV générée par des impacts répétés contre les supports à jeu qui avait su convaincre le jury. Rendez vous le 29 mars pour la finale lyonnaise du concours.

Avant de les découvrir sur scène, Lyon Capitale vous propose de les rencontrer en avant-première sur son site. Chaque jour, nous laissons la place à un doctorant et une thèse (des neurosciences à la mécanique en passant par la physique). Il a trois minutes pour rendre passionnant son sujet, souvent pointu et rempli de mots techniques. Un seul d’entre eux sera retenu pour participer à la finale nationale.

La candidate du jour : Samara Danel

© Tim Douet

Université Lumière Lyon 2

Intelligence des oiseaux

Intitulé de la thèse : Cognition physique chez l'oiseau : générale ou adaptée ?

Son parcours en 5 dates :

2008 - Baccalauréat technologique

2012 - Licence 3 en Pyschologie

2013 - Master 1 en Ethologie

2014 - Master 2 en Psychologie Cognitive

2015 - Début de thèse

L'objet de la thèse en 3 lignes :

Ma thèse porte sur l'intelligence, soit la cognition dans le jargon des oiseaux. Plus précisément, on cherche à savoir si des espèces peu connues sont capables d'utiliser des outils et si cette capacité est générale. C'est à dire, si elle est présente avec d'autres capacités cognitives ou si elle s'est développée sous certaines pressions écologiques.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

C'est un thème qui me passionne depuis ma licence 3.

Pourquoi participer au concours "Ma thèse en 180 secondes" ?

Il est important de faire connaitre le sujet de sa thèse au public en le vulgarisant, pour protéger indirectement les oiseaux, et ainsi continuer à pouvoir côtoyer ces créatures passionnantes.