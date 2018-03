Florian Debras : "trouver le coeur de Jupiter" #MT180

Cette année et pour la cinquième fois consécutive, l'Université de Lyon participe au concours "Ma thèse en 180 secondes". 14 doctorants lyonnais viennent présenter leurs 14 thèses respectives dans le concours. Ils auront 3 minutes, et pas une seconde de plus, pour vulgariser leur travail devant le jury. L'an dernier, c'est le doctorant en génie civil Thibaut Souilliart et son travail sur l'Usure des tubes GV générée par des impacts répétés contre les supports à jeu qui avait su convaincre le jury. Rendez vous le 29 mars pour la finale lyonnaise du concours.

Avant de les découvrir sur scène, Lyon Capitale vous propose de les rencontrer en avant-première sur son site. Chaque jour, nous laissons la place à un doctorant et une thèse (des neurosciences à la mécanique en passant par la physique). Il a trois minutes pour rendre passionnant son sujet, souvent pointu et rempli de mots techniques. Un seul d’entre eux sera retenu pour participer à la finale nationale.

Le candidat du jour : Florian Debras

© Tim Douet

ENS de Lyon

Physique, planètes géantes, physique des plasmas, satellite Juno et champ gravitationnel

Intitulé de la thèse : Planètes géantes de l'intérieur de Jupiter aux atmosphères des exoplanètes.

Son parcours en 5 dates :

2009 - Baccalauréat

2011 - Entrée à polytechnique

2014-2015 Master d'astrophysique de Paris

Hiver 2015 - Quatre mois de voyage en Afrique

Janvier 2016 - Début de thèse

L'objet de la thèse en 3 lignes :

L'étude des atmosphères des planètes extrasolaires est aujourd'hui possible et est une étape essentielle afin de comprendre ces nouveaux mondes. Mais on ne peut observer leur intérieur, et Jupiter est donc essentielle pour appréhender ces planètes, mais aussi pour remonter l'histoire du système solaire : notre histoire.

Pourquoi avoir choisi ce thème ?

L'astrophysique est une passion depuis toujours, et c'est aujourd'hui particulièrement excitant de savoir qu'il y a plus de 3000 nouveaux mondes dans le ciel desquels on ne sait rien ! Et en même temps, Jupiter qu'on connaît depuis l'Antiquité est aussi pleine de mystère, pourquoi ne pas combiner les deux ?

Pourquoi participer au concours "Ma thèse en 180 secondes" ?

On est fiers des scientifiques du passé et pourtant aujourd'hui on a l'impression que la société se détourne de la science fondamentale. Il me semble donc important que chacun ait l'opportunité de comprendre ce qui se fait actuellement en science, et la vulgarisation est essentielle pour montrer que nous avons encore des tas de choses à faire, et de mystères à résoudre !