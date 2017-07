Une collecte de déchets chimiques près de Lyon ce samedi

Peintures, vernis, colles, herbicides, essence de térébenthine ou engrais non organiques... La société à but non lucratif EcoDDS se trouvera sur les parkings du Castorama de Bron et de Rillieux-la-Pape jusqu'à 17 heures pour récupérer les produits toxiques pour la santé et l'environnement et sensibiliser sur leurs effets néfastes lorsqu'ils sont jetés dans des poubelles classiques ou dans les canalisations.

scheidegger0/ Pixabay

Créée en 2012, la société à but non lucratif EcoDDS s'est fait remarquer cet hiver sur les pistes de ski. Ce samedi à Lyon, c'est sur deux parkings de magasin de bricolage qu'EcoDDS organise une collecte des déchets diffus spécifiques (DDS). Spécialisée dans le traitement et la prise en charge sécurisée des produits à composantes chimiques qui présentent un risque pour la santé et l'environnement, la société explique sur le terrain la nécessité de jeter ce type de produit en déchetterie. En les déversant dans les canalisations ou plus simplement en les jetant la poubelle, ces déchets contaminent les autres et peuvent s’avérer aussi nocifs pour la santé que pour l'environnement. Depuis plusieurs années, une taxe a été mise en place sur ces produits pour financer leur traitement par EcoDDS, qui se charge de trier les différents produits avant de les brûler. Chaque année, EcoDDS récupère environ 31 000 tonnes de déchets, soit 86% de la totalité de ces produits chimiques vendus en France.

Infos pratiques : collecte sur les parkings de Castorama de Bron et de Rilleux-la-Pape entre 10h et 17h ce samedi 8 juillet.