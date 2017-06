A Lyon, la ville mesure la pollution dans les écoles

Sur les 51 premiers établissement testés, l'indice de confinement est trop élevés dans sept écoles.

©Tim Douet Photo d'illustration : une école primaire

Les enfants passent 90% de leur temps à l'intérieur. Un constat qui a conduit à une évolution de la législation. A partir du 1er janvier prochain, les mesures des polluants dans les salles de classes seront obligatoires. A Lyon, la campagne a déjà commencé, et la Ville se dit plutôt satisfaite du bilan provisoire sur les 51 premiers établissement testés.

"Nous n'avons aucun dépassement des valeurs limites pour les formaldéhydes et les benzènes qui sont deux marqueurs importants", se félicite Anne Brugnera, adjointe à l'Education. En revanche sept établissements sur 51, soit plus de 10%, ont un indice de confinement trop élevé. Des consignes ont donc été données aux personnels afin que les locaux soient mieux aérés le matin et le soir.

Une solution qui ne paraît satisfaisante partout. Notamment à l'école Michel Servet, où les enfants sont exposés à des taux élevés de particules fines et de dioxyde d'azote à l'extérieur.