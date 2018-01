Lyon : un cambrioleur enfermé pendant 12 mois… grâce à une cannette

Ce mardi, un homme de 24 ans a écopé de douze mois de prison avec sursis pour cambriolage. Les faits remontent à 2016, mais l’individu en question n’a été retrouvé qu’en novembre dernier. Et ce grâce à une vulgaire cannette…

À première vue, la péripétie ressemble davantage à un mauvais feuilleton des Experts. Pourtant, un voleur – confirmé, vu son bagage – s’est retrouvé dans cette embarrassante quoique ironique situation : il a été incriminé à cause d’une cannette. Rembobinage : en juillet 2016, l’homme de 24 ans s’introduit dans un appartement du 2e arrondissement de Lyon. Il y dérobe des bijoux et un ordinateur, sans pour autant faire preuve de professionnalisme; il laisse en effet sur place une cannette consommée au passage. Grâce à une analyse génétique, les autorités ont pu identifier puis appréhender le cambrioleur en novembre dernier. Le buveur compulsif a été jugé par la suite en comparution immédiate où il a récolté douze mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve.