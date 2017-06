Vénissieux : désamorçage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale

Le mardi 4 juillet, le désamorçage d’une bombe américaine aura lieu à Vénissieux. En raison d’une telle opération, un périmètre de sécurité sera mis en place.

©Tim Douet

Une bombe américaine datant de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée à Vénissieux, elle est située à proximité de l’intersection entre l’avenue Duclos et la rue du Dr Coblod. Afin de réaliser l’opération de neutralisation dans les meilleures conditions, un périmètre de sécurité a été établi autour de l’engin concentrant 250kg d’explosif. La bombe ne pouvant être déplacée ou bien transportée en l’état, le désamorçage devra donc se faire sur place. En attendant, la bombe a été enterrée.

Deux périmètres de sécurité seront établis

Un premier périmètre de sécurité a été établi à 150m autour de l’engin, toutes les personnes travaillant ou habitant dans ce secteur devront être évacuées. Dans un communiqué, la ville de Vénissieux et la préfecture du Rhône informent que des documents seront distribués dans les boîtes aux lettres et que des médiateurs effectueront des visites auprès des habitants du secteur. Par ailleurs, les résidents de cette zone devront quitter leur domicile à 7h30, mardi prochain. Un point d’accueil sera mis à leur disposition à la mairie de Vénissieux. Ils pourront se rendre sur place en navette au départ l’arrêt de bus Coblod – Saint Exupery.

Un autre périmètre de sécurité a également été mis en place. Couvrant une zone de 500m autour de la bombe, ce dernier nécessitera le confinement des habitants chez eux, la préfecture indique qu’il est important de fermer les volets tout en gardant les fenêtres ouvertes. Le début de l’opération sera signalé par un coup de sirène et la fin par deux coups. Les autorités indiquent que l’opération devrait être terminée en fin de matinée et précise que dans ce laps de temps, la ligne de bus 35 ne fonctionnera pas. La circulation sera, quant à elle, déviée. Pour plus d’informations, consultez le site de la ville.