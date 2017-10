Auvergne-Rhône-Alpes : forte baisse du chômage en septembre (-2,3%)

À l’image des chiffres dévoilés par Pôle Emploi au niveau national, le nombre de chômeurs de catégorie A est en baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En septembre, 386 740 personnes étaient sans activité en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur un an, la baisse est de 1%.

©PHILIPPE HUGUEN / AFP

À l’inverse des mois de juillet et août, le chômage est en forte baisse au mois de septembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de demandeurs d'emploi diminue de 2,3%. Une baisse qui touche tous les départements de la région sans exception. La plus forte baisse sur un mois a eu lieu dans l'Ain (-3,3%), suivi de très près par le Cantal (-3,2%) et la Haute-Loire (-3,2%). Sur un an, le chômage a reculé de 1% dans la région, soit 4000 demandeurs d'emploi en moins. Au niveau national, le chômage a aussi baissé en septembre (-1,8%). Avec -0,5% sur un an, la diminution au niveau national est plus faible que dans le Rhône de 0,3%.