Sytral : une baisse du budget de 3% qui fait débat

Dans son budget primitif 2017, la métropole de Lyon a annoncé une baisse du budget du Sytal de 3%. Une décision contestée par les groupes UDI et EELV pour des raisons différentes.

© DR Conseil syndical du Sytral.

Lors du vote du budget primitif, plusieurs groupes politiques ont critiqué la baisse de 3% des subventions du Syral. Christophe Geourjon (UDI) a critiqué la baisse de 3% de la subvention versée ua Sytral alors que selon lui "la mobilité est une priorité pour les habitants et les entreprises de la métropole". "Monsieur le président, gouverner c'est faire des choix, ce n'est pas appliquer le même coup de rabot sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement", a-t-il poursuivi.

Du côté des élus EELV, on critique aussi cette baisse des subventions. "C'est la double peine pour les usagers parce que ce sont eux qui vont payer cette baisse, critique Pierre Hémon. Je regrette que l'on baisse ce budget parce que cela veut dire qu'il n'y aura peut-être pas les investissements suffisants. Quand je dis ça, je ne dis pas que des investissements ont été supprimés. La collectivité est bien gérée et ces 3% vont être absorbés, mais personnellement c'est un budget que j'aurai sanctuarisé et même augmenté".

De son côté, la majorité métropolitaine a justifié cette diminution du budget. "La baisse des dotations du Sytral s'inscrit dans le cadre du plan marge de manœuvre qui est nécessaire. Le Sytral bénéficie d'une mesure favorable puisque l'ensemble des baisses de subvention est de l'ordre de 6% alors que pour le Sytral, la baisse n'est que de 3%. Et cette baisse ne gène en rien le fonctionnement du Sytral", a conclu Richard Brumm, le vice-président en charge du budget.