Retour de week-end : journée rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Journée orange au niveau national et rouge dans la région : entre 16h et 20h ce lundi 1er mai, les automobilistes seront très nombreux à revenir sur Lyon et sont appelés à être particulièrement vigilants.

Les automobilistes partis de Lyon seulement pour profiter d'un week-end prolongé ne seront pas seuls sur les routes de la région. En effet, ce lundi 1er mai marque également la fin des vacances scolaires et le retour des vacanciers. Si toute la journée est classée rouge dans le Rhône, l'Isère et la Drôme dans le sens des retours, le trafic sera particulièrement dense entre 16h et 20h. Bison Futé conseille ainsi d'éviter de regagner les grandes agglomérations dans ce créneau horaire. Il est également recommandé d'éviter de circuler sur l'autoroute A7 entre Orange et Valence entre 15h et 20h, les conditions de circulation y étant prévues "très difficiles". La vigilance sera également de rigueur puisque des averses sont prévues dès 14h, ainsi que de fortes rafales de vent.