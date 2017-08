Réouverture du boulevard périphérique nord lyonnais

La réouverture du BPNL est prévue pour ce lundi 28 août à 6 heures. Des fermetures nocturnes sont prévues dans la semaine.

Un mois et demi que les automobilistes lyonnais l'attendait. Le boulevard périphérique nord (BPNL) rouvrira à la circulation dès 6 heures ce lundi 28 août. Le trafic y était interrompu depuis le 17 juillet dans le cadre des travaux de mise aux normes des trois tunnels. La réouverture de cet axe devrait fluidifier le trafic dans le tunnel sous Fourvière et sur le secteur de Vaise. Les travaux se poursuivront sur le BPNL, mais de nuit, entraînant des fermetures entre 21 heures et 6 heures du matin tout au long de la semaine.

Perturbations nocturnes du TSF

Ailleurs dans la métropole, plusieurs axes resteront perturbés pour cause de travaux. Ce sera notamment le cas dans le tunnel sous Fourvière, où la circulation s'effectuera en bidirectionnel les nuits de lundi et mardi (21h-6h). Les bretelles d'accès au tunnel Kitchener et Perrache seront fermées lundi et celles de Gorge de Loup et Tassin mardi. A noter que le Tube modes doux de la Croix-Rousse connaîtra lui aussi une fermeture nocturne mercredi.

Travaux dans les secteurs Maryse Bastié et Grandclément

Toujours dans l'agglomération lyonnaise, la rue Maryse Bastié sera fermée à hauteur de l'avenue Paul Santy, de ce lundi 28 août au 8 septembre. Des travaux liés au projet de tramway T6, et initialement prévus en juillet, doivent y être réalisés. Une déviation sera mise en place pour orienter les automobilistes vers la rue Pierre Verger et l'avenue Général Frère. La rue Maryse Bastié sera mise en double sens entre l'avenue Général Frère et l'avenue Paul Santy pour permettre l'accès des riverains à leur domicile. A Villeurbanne, le carrefour du boulevard Eugène Réguillon et de la place Grandclément sera fermé mardi soir (entre 22h et 5h) dans le cadre des travaux sur la ligne de bus C3.

Enfin, la circulation sera interdite entre La Tour de Salvagny et la N6 les nuits de lundi à jeudi (21h à 6h). Cela dans les deux sens et afin de permettre la réalisation de travaux de rénovation de la chaussée.