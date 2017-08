Lyon : surveiller sa voiture même en vacances pour éviter la fourrière

Qui dit période estivale, dit vacances mais aussi déménagements. Et si vous n’avez pas encore quitté Lyon, attention à votre voiture : stationnée sur un emplacement réservé pour un déménagement, elle peut rapidement finir à la fourrière. La signalisation n’étant souvent installée que l’avant-veille, une surveillance quotidienne du véhicule est recommandée.

En rentrant de vacances, Olivia ne s’attendait certainement pas à cette mauvaise surprise. De retour après avoir quitté Lyon une semaine, elle constate que sa voiture – pourtant bien garée – a disparu et qu’elle se trouve actuellement… à la fourrière. Et pour cause, quatre jours après son départ, le véhicule d’Olivia se trouvait sur un emplacement réservé pour un déménagement. Problème : aucun panneau n’indiquait cela au moment de son départ. Résultat, un chèque de 186 euros à adresser à la fourrière, en plus d’une verbalisation de 35 euros. De quoi terminer les vacances en beauté.

Car aussi surprenant que cela puisse paraître, la réglementation a bien été respectée. D’après l’article 2-6 d’un arrêté municipal de 1999, “est considéré comme abusif, au sens de l’article R37 du Code de la route, tout stationnement d’un véhicule excédant une durée de 24 heures, après la mise en place d’une signalisation de police modifiant les conditions de stationnement consécutive à la prise d’un arrêté de circulation et/ou de stationnement par l’autorité compétente. En l’absence d’une modification des conditions de stationnement, ce dont les usagers devront s’assurer toutes les 24 heures, sera considéré comme abusif tout stationnement ininterrompu sur le même emplacement pendant une durée excédant sept jours.”

Installer la signalisation plus tôt “rallongerait le délai d’instruction des dossiers”

Lionel De Rozario, chef du service Occupation temporaire de l’espace public (Otep) de Lyon, explique ainsi que les panneaux indiquant la réservation d’un emplacement ne sont généralement installés que l’avant-veille du déménagement. Ensuite, comme il est précisé dans l’arrêté municipal, c’est aux propriétaires des voitures garées sur l’espace public de trouver une solution afin de veiller régulièrement à leur véhicule. Ce qui n’est pas toujours facile quand on part en vacances… Pourtant, les règles ne changent pas, même l’été. Seules recommandations que Lionel De Rozario préconise : éviter de laisser sa voiture sur l’espace public ou demander à un proche de surveiller quotidiennement le véhicule.

“Notre objectif n’est pas d’envoyer les voitures à la fourrière, poursuit le chef de l’Otep. Mais on ne peut pas installer la signalisation plus tôt, sinon cela rallongerait le délai d’instruction des dossiers. Actuellement, les demandes d’emplacement doivent être faites une semaine avant le déménagement et déjà, certaines personnes trouvent que c’est trop long.”

Lionel De Rozario estime toutefois que les contestations liées à la mise en fourrière de véhicules stationnés sur un emplacement réservé à un déménagement restent relativement peu fréquentes, même l’été. La fourrière municipale confirme d’ailleurs que son activité est “à l’arrêt” pendant la période estivale, passant de 80 à 5 voitures abordées par jour. Cela alors même que les mois de juin, juillet et août sont ceux qui concentrent le plus grand nombre de demandes de déménagements et livraisons, à Lyon. En 2016, l’Otep a traité près de 1 500 dossiers pour le seul mois de juillet, sur un total de 16 629 cas à l’année.

Reste donc à être vigilant pour éviter de passer à la caisse inutilement. Et pour les éventuelles victimes d’une telle déconvenue, il leur est toujours possible de contester le procès-verbal de 35 euros en s’adressant au Centre national de traitement (CNT) des infractions, basé à Rennes.