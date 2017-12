Lyon paralysé par la neige : le point sur la circulation

Il aura suffi de quelques centimètres de neige pour paralyser Lyon ce lundi matin. A 10h30, la circulation était toujours difficile dans la ville, mais aussi sur l’ensemble de la Métropole.

© Tim Douet

Selon les services de la Métropole, "le retour à la normale est prévu dans le courant de l'après-midi".

Ce matin, les Lyonnais ont pu découvrir leur ville sous un beau manteau neigeux, mais derrière l’émerveillement, ce sont bien les galères qui sont apparues rapidement. Ce lundi soir, l'ensemble des lignes circulent, à l'exception des :

Ligne 23

Ligne S7

Ligne S8

Ligne GE2

De leur côté, les automobilistes sont encouragés à reporter leurs déplacement sur le réseau de transport en commun (qui ne fonctionne que partiellement). En ville, la circulation se fait au ralenti, quand elle n’est pas tout simplement impossible sur les montées comme celle de Choulans et celle des Soldats.

Les autoroutes A42 et A43 sont engorgées, ainsi que l’embranchement entre l’A89 et la Tour de Salvagny. L’Ouest lyonnais est particulièrement touché. Sur l’A6, on circule lentement, sur la nationale 7 entre Vienne et Roussillon, le trafic est à l’arrêt.

Plus généralement, sur certaines portions, les automobilistes qui se sont engagés sans équipements spécialisés et bloquent désormais la chaussée. Même si, cette nuit, dès les premières chutes de neige, les engins ont commencé le salage des routes, le dispositif mis en place n’aura pas été suffisant pour éviter la paralysie.

Article mis à jour à 16h10.