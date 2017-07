La Ligne D est coupée depuis ce mercredi matin en raison d'un incident technique.

DR

En raison d'un incident technique, la ligne D est actuellement perturbée depuis 10h44 ce matin. Elle ne circule uniquement qu’entre Gare de Vaise et Saxe-Gambetta. Pour le moment les stations entre Saxe-Gambetta et Gare de Vénissieux ne sont plus desservies. Des bus relais assurent la desserte des stations ligne D jusqu’à ce que la ligne reprenne son fonctionnement normal.