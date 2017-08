Lyon : des départs de trains perturbés par des travaux

Trois renouvellements d'aiguillages et des rénovations d'ouvrages d'art en Savoie perturbent la circulation ferroviaire dans la région en direction du Rhin, des Alpes et de l'Italie entre le 12 et le 19 août.

© Tim Douet Un TER en gare de la Part-Dieu.

La SNCF avait prévu depuis longtemps d'effectuer des travaux au cours de ce week-end prolongé. Les trois aiguillages qui nécessitent d'être rénovés à hauteur de Belleville-sur-Saône engendrent une coupure de la ligne de TER qui relie Lyon à Dijon depuis ce samedi soir jusqu'au lundi 14 août au soir. Pendant cette période, les gares de Saint-Georges-de-Reneins, Belleville-Sur-Saône, Romanèche-Thorins, Pontanevaux et Crèches-sur-Saône ne seront pas desservies. Pour pallier à la fermeture de cette ligne pendant deux jours, les trains circuleront via Mâcon ou Villefranche-sur-Saône, mais aucun train ne circulera entre ces deux villes. Il est également possible que des TGV puissent être impactés par ces travaux. En Savoie, la circulation des trains sera également coupée en raison de la rénovation de deux ouvrages d'art ancien. Du 14 au 18 août, il n'y aura pas de trains entre Saint-Pierre d'Albigny et Modane. Les circulations sur les lignes TGV Paris-Milan et TER Chambéry-Modane seront également interrompues.