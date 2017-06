Lyon : TCL lance son programme de fidélité

Le réseau de transports lyonnais vient de lancer son programme de fidélité, permettant aux usagers de gagner des cadeaux.

Léa Desrayaud

Qui aurait cru qu’un jour prendre le métro, le bus ou bien le tram puisse faire remporter des prix ?! Eh bien, désormais cette initiative est possible. Lancée par TCL, ce programme permet aux bénéficiaires d’une carte Tecely ou Oùra de cumuler des points à chaque validation du titre de transport. Chaque passage à la borne de validation rapporte à l’usager 10 points qui seront additionnés au fur et à mesure lui permettant de gagner différents cadeaux. Il est d’ores et déjà possible de faire partie du programme sur le site https://fidelite.tcl.fr/ 50 points sont offerts dès l’inscription.

À raison de 10 points obtenus par validation, en un mois, il serait possible d’en comptabiliser 1 000. Ce cumul permettrait alors d’accéder au tout premier lot : une entrée gratuite au Parc Walibi. Cependant, comptez 20 000 points pour un menu au restaurant ou, plus accessible cette fois-ci, une entrée à Mini World Lyon pour 8 000 points. Il faudra donc savoir faire preuve de patience pour recevoir un lot.

Une initiative qui incite à la validation et évite la fraude

Selon le groupe Keolis : “ce nouveau programme permettrait d’inciter les usagers à la validation, c’est un donc un système pour lutter contre la fraude”. Pourtant, ce système ne serait pas d’une grande fiabilité puisqu'il serait aisé de s’arrêter à chaque station dans le but de générer plus de points et donc d’accéder plus facilement à un lot. Là encore, l’opérateur de transports a (en quelque sorte) une réponse à ce problème, le système serait d’après eux “très fiable” il n’est pas possible de passer deux fois les bornes d’une même station. Mais, concernant les usagers qui profiteraient du système en s’arrêtant à chaque station, “sincèrement il n’y en a pas beaucoup qui vont s’amuser à faire ça”, répond Keolis plutôt serein. “Depuis le 15 juin dernier, la barre des 3 000 inscrits a été passée hier soir [lundi 26 juin]”, confie le groupe à Lyon Capitale. Si les 3 000 abonnés ont rejoint le programme en une dizaine de jours, l’objectif en fin d’année sera de dépasser la barre des 40 000 inscrits pour déclencher plus de partenariats et donc plus de lots. À l’heure actuelle, TCL compte onze partenaires qui proposent ainsi d’échanger des points contre des offres.

Un programme pour tout le monde

Le programme de fidélité vise tous les usagers, l’écolier comme le retraité sont ciblés. Même ceux ne disposant pas d’une carte d’abonnement sont visés par TCL. Afin de promouvoir encore plus le programme, la création de la carte sera gratuite jusqu’au 31 juillet prochain. Pour répondre à cette large clientèle, les prix à gagner sont divers et variés, des entrées gratuites au parc d’attraction, des abonnements culturels ou bien encore des menus offerts dans un restaurant.