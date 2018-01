Les axes routiers fermés cette semaine à Lyon

Du périphérique Nord au tunnel sous Fourvière, Lyon Capitale fait le point sur les perturbations à prévoir dans l'agglomération lyonnaise en cette semaine de rentrée.

Avec la rentrée, reprennent les travaux sur les axes routiers de la métropoles. En 2018, les travaux se poursuivent sur le boulevard périphérique nord lyonnais (BPNL) ainsi que dans le sur tunnel sous Fourvière (TSF). Des perturbations sont également à prévoir pendant tout le premier semestre sur l'Avenue Lacassagne, dans le 3e arrondissement. Pour cette deuxième semaine de janvier on note également des perturbations temporaire sur le stationnement près des fleuves, en raison de leur crues. Enfin une manifestations de pompier devrait engendrer quelques ralentissement ce lundi. Sans oublier des perturbations sur le réseau TCL, là aussi en raison de travaux.

Périphérique

Le périphérique Nord sera fermé entre 21h et 6h le lendemain matin de lundi à vendredi inclus. La circulation sera interdite, dans les deux sens, pour permettre des travaux de mise aux normes des tunnels. Le boulevard du Valmvert est toujours fermé. Et cela jusqu'en avril

Autoroutes

L'autoroute A6 sera également fermée de nuit cette semaine, de 21h à 6h le lendemain de lundi à jeudi inclus. Et cela entre Techlid (échangeur 34) et l'A466, en direction de Paris, pour permettre des travaux d'aménagement. Idem entre le noeud de Anse et Limonest (échangeur 33), en direction de Marseille.

Pertubations à prévoir également sur l'autoroute A 466 de lundi à jeudi iunclus entre 21h et 6h le lendemain. La circulation sera interdite sur l'ensemble de l'axe, dans les deux sens, pour permettre des travaux d'aménagement.

Sur la N7/N489 enfin la circulation sera interdite entre Lentilly (échangeur n°37) et les Longes (RN6), dans les deux sens, de lundi çà jeudi inclus, entre 21h et 6h le lendemain. Cela pour permettre des travaux de rénovation de la chaussée.

Tunnels

Le tunnel sous Fourvière (TSF) sera mis en bidirectionnel mardi soir à 20h, jusqu'à 6h le lendemain, afin d'y réaliser des travaux d'entretien et de maintenance. A noter que l'accès au reste interdit à tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 4m30, en direction de Marseille. La Voûte Ouest de Perrache sera quant à elle fermée jeudi en journée, de 9h à 16h

Centre-ville

Des travaux de pose de nouvelles canalisations de chauffage urbain sous la chaussée de l'avenue Lacassagne vont débuter ce lundi. Ils se poursuivront jusqu'au 22 mai 2018, du lundi au vendredi, de 7h à 18h. Les travaux sont opérés par tronçons de 200 mètres pour limiter la gène. Le stationnement restera interdit des deux côtés de la chaussée sur le tronçon concerné. Une voie de circulation sera toujours maintenue sur l'avenue Lacassagne. La rue Roux-Soignat sera en revanche complètement fermée pendant deux mois et demi. Les lignes de de bus C13, C16, 25, 69, C8 et C11 seront impactées par ces travaux. Un planning détaillé est mis à disposition des riverains.

Stationnement

Les bas-ports sont toujours fermés, depuis 16h20 le 4 janvier, en raison des crues du Rhône et de la Saône. Le stationnement y est interdit, sous peine de mise en fourrière.

Manifestation

Les pompiers du Rhône manifesterons ce lundi à Lyon. Environ 300 personnes sont attendues, ce qui devrait créer quelques difficultés pour le trafic routier et les transports en commun le long de l'itinéraire, dans le secteur de la Part-Dieu notamment. Le rassemblement est prévu à 8h, rue de la Madeleine, dans le 7e arrondissement. Le cortège empruntera ensuite la rue Montesquieu, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Maréchal de Saxe, la rue Moncey, la rue de Bonnel, la contre allée Vivier Merle avant d'arriver place Charles Beraudier