Le projet d’A45 n’est pas prioritaire selon le rapport Duron

Philippe Duron, chargé du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, a annoncé que l’A45 entre Lyon et Saint-Étienne ne faisait pas partie des sujets prioritaires qui seront présentés au gouvernement.

© Tim Douet

Comme nous l'écrivions ce mercredi, le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) ne privilégiera pas la construction de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne. "Quant au projet d'autoroute A45, entre Saint-Étienne et Lyon, nous en avons beaucoup discuté. On suggère un grand débat public multimodal afin d'améliorer le projet pour le territoire", a déclaré Philippe Duron, l'ex-député qui a rendu ce rapport au gouvernement ce matin dans une interview au journal Le Parisien.

Selon le COI, "Le projet A45 entre Saint-Etienne et Lyon, dont le contrat de concession est prêt, demande 400 M€ de contribution de l’État. Le Conseil a considéré que des réponses devaient être apportées au plus vite. Il propose de ne pas lancer cette concession, mais de réserver la part de l’État pour mettre en œuvre, sitôt après le débat d’orientation multimodale de la région lyonnaise, les réponses qui seront alors retenues". Des réponses qui devraient aboutir dans un calendrier 2023-2027 selon le scénario qu’ils envisagent.

Ce rapport servira de support pour la future loi de programmation des infrastructures. Ce matin, M. Duron n'a pas non plus voulu être définitif sur les dossiers non retenus : "On ne dit pas qu'ils sont enterrés, on dit qu'ils sont décalés dans le temps." Un certain sens de l'euphémisme pour celui qui a ajouté : "C'est l'heure des choix réalistes, en adéquation avec les besoins des Français au quotidien."

Hier, le journal Contexte écrivait que le Gouvernement avait décidé de retarder le projet d’A45, "voire de le renvoyer aux calendes grecques". Une information confirmée à Lyon Capitale par une source proche du dossier.