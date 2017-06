Grand Lyon : Des travaux de rénovation pour quatre ponts

L'été, la chaleur, le soleil, et les travaux. Pour gêner le moins possible la circulation automobile, la métropole de Lyon a décidé d'organiser cinq grosses sessions de travaux sur des ponts et une passerelle piétonne.

© Tim Douet Pont Koening

Pour pallier l'érosion des ponts qui traversent la Saône, la métropole décide d'organiser une campagne de travaux qui débuteront en juillet et se termineront en août. Une session organisée l'été, pour minimiser les perturbations de circulation automobile.

Pont de Couzon

Du 10 juillet au 25 août, la circulation automobile sera interdite dans les deux sens pour les automobilistes. Piétons et cyclistes pourront cependant circuler pendant les travaux de rénovation et de remplacement du revêtement de la chaussée. Les automobilistes pourront emprunter les ponts de Neuville-sur-Saône et de Fontaines-sur-Saône pour traverser.

Pont Koening

Du 17 juillet jusqu'à la fin du mois d'août, seuls les automobilistes venant du 4e arrondissement pourront se rendre dans le 9e. Le sens de circulation inverse sera interdit, sauf pour les piétons et les cyclistes qui pourront circuler librement. Pour les automobilistes qui veulent se rendre sur la rive droite, il faudra emprunter le pont de la Feuillée, ou le pont Schuman. A l'origine des travaux, une nécessité de remplacer le revêtement de la chaussée.

Pont de l’Épargne

Du 24 juillet jusqu'à la fin du mois d'août, la circulation sera entièrement fermée sur le pont, idem sur la bretelle qui donne accès au Boulevard des Tchécoslovaques. Des déviations seront mises en place pour les automobilistes ainsi que pour les piétons et les cyclistes qui ne pourront pas circuler non plus. D'importants travaux de remise en état sont nécessaires pour le pont qui a souffert des dommages de l'hiver sur l'étanchéité. Outre un nouveau revêtement de la chaussée, il faudra refaire intégralement la couche d'étanchéité.

Pont Kitchener-Marchand

Ce sont des travaux moindres qui auront lieu lors des mois de juillet et d'août sur le pont Kitchener-Marchand. La métropole procédera à un rafraîchissement des peintures qui ne perturbera en rien la circulation automobile. Seuls les piétons ne pourront plus emprunter le pont le temps de travaux.

Passerelle piétonne Salvador Allende

La passerelle sera entièrement refaite à neuf. Pour ce faire, la métropole va démonter, rénover, et intégralement remonter la passerelle. Des travaux qui ne devraient pas perturber outre mesure la circulation, à l'exception de quelques occasions ponctuelles.