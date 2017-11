Lyon : 4635 euros récoltés pour Horizon Parrainage

Fin septembre, l'association lyonnaise Horizon Parrainage clôturait la campagne de financement participatif lancée avec le soutien de Fondation Monoprix. 4635 euros récoltés, qui seront doublés par la Fondation Monoprix.

© Horizon Parrainage Horizon Parrainage

Hier soir, l'association lyonnaise Horizon Parrainage organisait une soirée de remerciements pour saluer tous les donateurs qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Avec son projet « Enfance & Solitude », l'association a pu récolter jusqu'à 4635€ sur la plate-forme Ulule. Et grâce au soutien de la Fondation Monoprix, Horizon Parrainage a vu quasiment doubler les dons récoltés.

Le parrainage de proximité

On connaît souvent les parrainages d'enfants vivant à l'étranger, à travers des dons envoyés à des associations, des échanges de lettres ou de photos. Horizon Parrainage a souhaité ancrer localement ses démarches. L'association s'occupe de mettre en contact des enfants et de futurs parrains pour qu'ensemble, ils créent des liens. "C'est une manière pour les jeunes de sortir de leur isolement, de créer des relations humaines et dédiées. Ils veulent surtout un moment privilégié avec quelqu'un qui est là spécialement pour eux", confie une bénévole.

Programme dédié aux mineurs isolés étrangers

Jean-Marc Brunet, directeur du réseau France Parrainage, dont fait partie Horizon Parrainage, a profité de la soirée pour présenter une étude menée sur 10 mineurs isolés qui ont bénéficié du réseau. Face à ces jeunes arrivants de plus en plus nombreux sur le territoire français, France Parrainage a décidé de mettre en relation ces jeunes isolés avec des parrains et marraines présents qui peuvent les accompagner, et les faire sortir de l'isolement. "C'est un public encore spécifique, qui peut avoir besoin d'aide pour les démarches administratives, mais aussi dans les processus de résilience", explique Jean-Marc Brunet. Sur les dix jeunes interrogés, la totalité a répondu avec enthousiasme : "c'est extraordinaire", répondent-ils. "Facteur d'inclusion" selon le président, le parrainage permet de retrouver un cadre familial pour des jeunes en manque de repère.