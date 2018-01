Rythmes scolaires: les MJC de Lyon pour le maintien du scénario actuel

Deux scénarios sont nés de la "grande consultation" lancée en octobre 2017 par la mairie de Lyon sur les rythmes scolaires : conserver la semaine de 4,5 jours en vigueur, ou revenir à 4 jours. Les Maisons des jeunes et de la culture (MJC) de Lyon se sont exprimées ce mercredi en faveur du maintien de la semaine de 4,5 jours d’école.

©Tim Douet

Les MJC de Lyon ont annoncé ce mercredi leur soutien pour le scénario actuel des rythmes scolaires, avec 4,5 jours d’école et des temps périscolaires répartis sur la semaine. "À l’appui des 3 années d’expérimentation consécutives à la réforme, nous pensons que le fonctionnement mis en place jusqu’alors est le plus satisfaisant possible dans le cadre de la Loi", ont-ils déclaré ce mercredi dans un communiqué.

Le comité local des MJC explique que les temps périscolaires sont "source d’apprentissages multiples pour les enfants" et peuvent apparaître comme "indispensables à l’organisation de très nombreuses familles". C’est notamment pour ces raisons que les MJC de Lyon ont affirmé vouloir poursuivre leur "travail éducatif, au service des apprentissages des enfants, dans le plus grand respect du travail des enseignants".

Par ailleurs, les MJC de Lyon ne sont pas les seules à espérer la sauvegarde de la semaine à 4,5 jours pour les enfants. EELV Lyon et les élus écologistes lyonnais avaient eux aussi annoncé, le mardi 16 janvier dernier, qu’ils prônaient un maintien du système actuel.