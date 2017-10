Rhône: une réception ce jeudi à la préfecture pour le départ du préfet

La préfecture du Rhône a annoncé ce jeudi qu'une réception sera organisée pour les départs des préfets Henri-Michel Comet et Xavier Inglebert, limogées la semaine passée par Gérard Collomb, après la libération du terroriste qui a fait deux morts à Marseille.

© tim douet

Ce jeudi midi à la préfecture, Henri-Michel Comet, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône et Xavier Inglebert, préfet, secrétaire général, préfet délégué à l'égalité des chances organiseront une réception pour leur départ suite à la décision de Gérard Collomb de les limoger après la libération du terroriste qui a fait deux morts à Marseille le 1er octobre dernier. Une réception en présence des agents de la préfecture, d'anciens combattants, de responsables associatifs et d'élus locaux. Une réception qui s'inscrit "dans la tradition de ses prédécesseurs, explique la préfecture. Cela représente la continuité et la transparence de l'État". Un événement durant lequel il prononcera un discours et où il rendra hommage aux anciens combattants.

Le 10 octobre dernier après avoir reçu le rapport de l’Inspection générale de l’administration sur la remise en liberté de l'auteur de l'attaque terroriste de Marseille, Gérard Collomb avait pris la décision de limoger Henri-Michel Comet et Xavier Inglebert. Le ministre avait expliqué que l'IGA avait relevé "un ensemble de dysfonctionnements". Henri-Michel Comet était arrivé en mars à Lyon pour remplacer Michel Delpuech promu au poste de préfet de Paris.

Stéphane Bouillon, le nouveau préfet, prendra ses fonctions à Lyon le 23 octobre prochain.