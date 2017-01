Recensement en région : 300 000 nouveaux habitants entre 2009 et 2014

L'INSEE a dévoilé ce week-end les derniers chiffres du recensement. La population d'Auvergne-Rhône -Alpes a augmenté de 0,8% entre 2009 et 2014, soit 302 962 nouveaux habitants en 5 ans.

©Tim Douet

La fusion des régions d'Auvergne et de Rhône-Alpes fait de ce territoire la 2e Région de France derrière l'Ile de France en terme de population. En 2014, la grande région comptait 7 820 966 habitants, dont 1 833 002 dans le Rhône. Une population qui a augmenté de 0,8% en cinq ans.

Les chiffres du recensement de 2014 permettent d'établir un classement des villes les plus peuplées de la région et de confirmer l'écart de densité de population entre Rhône-Alpes et Auvergne.

Ainsi, la ville la peuplée d'Auvergne, Clermont-Ferrand, avec 141 365 habitants, est moins peuplé que Villeurbanne, 4ème ville la plus peuplée de la grande région avec 148 543 habitants.

Sans grande surprise, Lyon et ses 506 615 habitants en 2014 est de loin la ville qui comprend le plus d'habitants, devant Saint-Etienne (170 761 habitants) et Grenoble (160 779).

Derrière Clermont-Ferrand, à la 6e place, se trouve Vénissieux avec 62 575 habitants en 2014. Vaulx-en-Velin, Saint-Priest et Caluire sont les 10e, 11e et 12e villes les plus peuplées d'Auvergne-Rhône-Alpes.