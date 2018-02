Météo du 8 février : grise journée à Lyon

Le ciel très bouché ne va pas donner de neige ce jeudi, mais ne va pas se dégager de la journée.

Benjamin Roure

Les légers flocons tombés hier ne seront pas de retour ce jeudi à Lyon. Tout au long de la journée, la météo s'annonce particulièrement grise. Aucune éclaircie n'est prévue. Concernant les températures, il fera 0°C au plus bas et 5°C au plus chaud aujourd’hui.

Enfin, la qualité de l’air est jugée "bonne" ce jeudi à Lyon, selon l’observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 41/100 sur l’indice national Atmo. Indice sur lequel 0 correspond à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.