Météo du 7 octobre : un début de week-end ensoleillé à Lyon

Le soleil brille dans un ciel largement dégagé ce samedi matin à Lyon. Fraîche au lever du jour, la température remontera légèrement par rapport à la journée d'hier.

Benjamin Roure

Une douceur automnale aux faux airs printaniers. Lyon est surplombée par un ciel azur ce samedi matin. Mais si le soleil est au rendez-vous, la fraîcheur de l'air n'en demeure pas moins pinçante sur les ponts de la ville.

De 7°C au lever du jour, le mercure grimpera progressivement au fil des heures, jusqu'à 19°C au plus fort de l'après-midi. Soit une légère hausse (+2°C) après la dégringolade d'hier. Un léger voile nuageux pourrait s'installer dans l'après-midi.

La qualité de l'air est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 32 sur le barème national Atmo (0 étant la meilleure note possible et 100 la pire). Le risque d'épisode polliniques est actuellement faible à Lyon et dans le Rhône.

