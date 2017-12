Météo du 5 décembre : un mardi nuageux à Lyon

Mis à part quelques éclaircies en fin de journée, ce mardi s'annonce gris à Lyon.

Benjamin Roure

Pas de pluie ou de neige à l'horizon ce mardi. Aujourd'hui la journée s'annonce grise à Lyon. Quelques éclaircies vont poindre le bout de leur nez entre 16h et 19h au moment ou le soleil se couche. Attention, de la brume est attendue dans la nuit. Côté températures il fera 6°C au plus fort de la journée et 1°C dans la nuit.

La qualité de l'air, enfin, se dégrade, même si elle est toujours jugée "moyenne" par Air Rhône-Alpes. L'observation lui attribue la note de 59/100 sur le barème national Atmo. Pour rappel 0 correspond à une qualité de l'air excellente et 100 exécrable.