Météo du 30 novembre : de la neige en fin de journée à Lyon

Lyon devrait connaître ses premières averses de neige de l'automne ce jeudi entre 16h et 1h du matin.

Lyon sous la neige © Tim Douet

Aujourd'hui, la grisaille matinale va donner quelques averses de pluie entre 10h et 13h. Des averses qui vont se calmer en début d'après-midi, avant un retour des averses, mais de neige cette fois. De la neige qui tombera à Lyon entre 16h et 1h du matin selon Météo France. Ces averses ne devraient cependant pas se poursuivre dans les jours à venir. Côté température, il fera jusqu'à 6°C ce jeudi au plus fort de la journée et -1°C dans la nuit.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 45/100 et la qualifie de "bonne", sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise")